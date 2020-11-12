COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 14 bin 163 artarak 1 milyon 930 bin 482 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 332 artışla 46 bin 357'ye çıktı.

Kıtada COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 11 ölümle Güney Afrika'da gerçekleşirken Mısır'da 6 bin 405, Fas'ta ise 4 bin 506 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ise COVID-19 kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 742 bin 394'e ulaştı, bu ülkeyi 270 bin 626 vakayla Fas ve 109 bin 881 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 629 bin 90 kişi iyileşti.