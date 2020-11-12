Ülke basınında çıkan habere göre, polis, Rios'un cesedini, eyalete bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.

Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia, cinayeti kınayarak "Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak." dedi.

60'tan fazla belediye başkanı öldürüldü

Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.