Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ermenistan ibadethaneleri de hedef alıyor
Ermenistan güçleri, Dağlık Karabağ'da savaş suçu teşkil eden saldırılarını sürdürüyor. Her fırsatta sivil yerleşim yerlerini vurmaktan çekinmeyen Ermenistan, ibadethaneleri de hedef alıyor.
Ermenistan'ın hukuk dışı saldırıları sınır tanımıyor. Sık Sık yerleşim birimlerini vuran Ermenistan ibadethaneleri de hedef alıyor.
Gence Müftüsü Hacı Tahir Abbasov ve Gence Rus Ortodoks Kilisesi Temsilcisi saldırılarla ilgili TRT Haber'e konuştu.
İki din adamı, uluslararası toplumu tepki göstermeye çağırdı.
Gence Müftüsü Tahir Abbasov, Ermenistan'ın savaş tarihinde defalarca ibadethaneleri hedef aldığının altını çizdi.
Gence Rus Ortodoks Kilisesi temsilcisi Denis Stogolov da, Ermenistan saldırılarında camilerle birlikte kiliselerin de zarar gördüğünü söyledi.
Gence Müftüsü Abbasov ve Rus Ortodoks Kilisesi Temsilcisi Stogolov, uluslararası toplumu Ermenistan'ın ibadethanelere yönelik ihlallerini kınamaya çağırdı.
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