Azerbaycanlı üçüzler, babaları cepheye gittikten sonra dünyaya geldi. Hem asker babalarına hem de Azerbaycan ordusuna moral oldular.

2 erkeğe Azerbaycanlı kahramanların, kıza ise Mihriban Aliyeva'nın adı verildi. Üçüzler, Nadir İbadov ve Nezrin İbadova'nın ilk çocukları. Çift, uzun yıllar sonra evlat sahibi oldu.

Doğumun kasım ayında olması bekleniyordu ancak doğum harekatın başladığı gün gerçekleşti. Cepheye giden babaları çocuklarını göremedi ama isimlerini çoktan vermişti. Nezrin İbadova, çocuklarının adlarıyla ilgili şunları anlattı:

"Oğlanların adını yoldaşım Nadir koydu, oğlanlardan birinin adını merhum generalimiz Polat Haşimov'un ismini koyduk. İkinci olan evladımızın ismini merhum şehit milli kahramanımız Mübariz İbrahimov'un şerefine Mübariz koyduk. Kızımızın adını da birinci Cumhurbaşkanı Yardımcımız Mihriban şerefine Mihriban koyduk. Ümit ederiz ki oğlanlarımız da adlarını taşıdıkları kahramanlarımız gibi yiğit, kızımız da adını taşıdığı hanım gibi güzel ve uğurlu olur."