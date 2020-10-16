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Merkel'den Türkiye ile iş birliği mesajı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB'nin hem Türkiye'nin çıkarına olduğunu söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki Liderler Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Merkel, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.
Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltma çağrısını yineledi.
Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu da söyledi.
Etiketler: Angela MerkelSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 16:19
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