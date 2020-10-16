Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'deki Liderler Zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinen Merkel, Türkiye'nin Akdeniz'deki faaliyetlerinin bölgede tansiyonu yükselttiğini iddia etti.

Doğu Akdeniz'de gerilimi azaltma çağrısını yineledi.

Merkel, Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin hem AB'nin hem de Türkiye'nin çıkarına olduğunu da söyledi.