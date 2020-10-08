Azerbaycan, işgal edilmiş Karabağ topraklarındaki harekatı başarılı şekilde sürdürüyor. Ermenistan ise ardında çok sayıda zırhlı araç ve mühimmat bırakarak geri çekiliyor.



Azerbaycan ordusu karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan, yine sivil yerleşim bölgelerine saldırdı. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin top atışları sonucu bugün Azerbaycan'ın Goranboy kentinde 1 sivil hayatını kaybetti.

Ermenistan'ın saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 31'e, yaralı sayısı ise 154'e çıktı. Goranboy'un yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Gence de füzelerin hedefi oldu.

Ermenistan sınırları içerisinden atıldığı tahmin edilen 180 kilometrelik uzun menzilli bir füze, bir okulun arka caddesine düştü.

Füzenin düştüğü yerde yaklaşık 2 metrelik çukur oluştu. TRT Haber ekibi bölgede oluşan hasarı görüntüledi.

Bugün Gence, Terter ve Ağdam ile birlikte 6 kente uzun menzilli füze atıldı.

Haber: Bülent ÇULCUOĞLU

Kamera: Volkan MAKAR



