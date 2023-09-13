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Dünya
AA 13.09.2023 20:22

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, kendilerini koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayacaklarını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız

Paşinyan, Politico'ya verdiği röportajda, Karabağ'daki Rus barış gücü askerlerinin görevlerinde başarısız olduklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının bir sonucu olarak Rusya'nın kabiliyetlerinin değiştiğini öne süren Paşinyan, Moskova yönetiminin, Azerbaycan'ı ve yakın müttefiki Türkiye'yi kendisine yabancılaştırmaktan çekindiğini savundu.

Paşinyan, "Bu durumda stratejimiz, başkalarına bağımlılığımızı azami ölçüde azaltmaya çalışmak olmalıdır. Bağımsız bir ülkeye, egemen bir ülkeye sahip olmak istiyoruz ancak Batı ile Doğu, Kuzey ile Güney arasındaki çatışmaların merkezine düşmekten kaçınmanın yollarını bulmalıyız. Ermenistan'ın bir 'vekil' haline gelmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Buna izin verilemez" ifadelerini kullandı.

Çatışmalar her alevlendiğinde "büyük koruyucuya", Ermenistan örneğinde Rusya'ya başvurmanın sürdürülemez olduğunu kaydeden Paşinyan, "Bizi koruması için artık Rusya'ya bel bağlayamayız" diye konuştu.

Paşinyan öte yandan "Rus barış gücü askerleri Karabağ'da bulunmasaydı bugün durumun daha iyi olacağı" değerlendirmesini yapamayacağının altını çizdi.

Ermenistan Başbakanı, "Eğer kalıcı ve ebedi bir devlete sahip olmak istiyorsak, öncelikle komşularımızla ilişkilerimizi düzeltmek için çok ciddi adımlar atmalı ve çok ciddi çabalar sarf etmeliyiz" ifadesini de kullandı.

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Ermenistan Nikol Paşinyan
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