Libya ordusu kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak için Derne'yi tahliye ediyor

TM tarafından atanan hükümetin İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Harraz, ordunun yerel ve uluslararası kurtarma ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Derne sakinlerini ve gazetecileri tahliye ettiğini söyledi.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.