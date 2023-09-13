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Dünya
AA 13.09.2023 19:52

Grönland’da mahsur kalan lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor

Grönland’ın kuzeydoğusunda, çoğunluğu Avustralyalılardan oluşan 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisi, çamurlu deniz tabanı nedeniyle mahsur kaldı.

Grönland’da mahsur kalan lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor

Bloomberg’in haberine göre, Grönland’ın kuzeydoğusunda karaya oturan lüks yolcu gemisinin, gelgitten faydalanarak çamurlu deniz tabanından kurtulmaya yönelik iki girişimi başarısız oldu.

Danimarka ordusunun Ortak Arktik Kuvvetleri, geniş bir alanda köpekli kızaklarla devriye gezdiklerini ve kendilerine bağlı Sirius biriminden ekiplerin gemiyi ziyaret ederek yolcuların güvenliğini teyit ettiğini açıkladı.

Yakındaki bir balıkçı gemisinin bir sonraki gelgitte yolcu gemisine yardım etmeye çalışacağı bildirildi.

En yakın gemi 15 Eylül'de ulaşabilir

Kurtarma çalışmalarına yardım edebilecek en yakın geminin Grönland'ın güneybatısı açıklarındaki bir Danimarka donanma gemisi olduğu, yönü değiştirilen donanma gemisinin bölgeye 15 Eylül’de ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Yerel yetkililer, İzlanda sahil güvenliğinin de ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı bir gemiyle hazır beklediğini söyledi.

Birkaç kişinin COVID testleri pozitif

Yerel basında yer alan haberlerde, söz konusu gemide COVID-19 testi pozitif çıkan birkaç kişinin izole edildiği bilgisine yer verildi.

Çoğunluğu Avustralyalılardan oluşan 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisinin konaklama için kişi başına 33 bin dolardan fazla aldığı biliniyor.

Geminin karaya oturduğu bölgede meteoroloji istasyonlarında çalışanlar ve Danimarka'nın Arktik Özel Kuvvetleri'nin küçük bir birimi dışında insan yaşamıyor.

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