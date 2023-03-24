Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerin 24 Mart akşamı Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırında ve Karabağ bölgesinde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ermenistan silahlı kuvvetlerinin birimleri, Azerbaycan-Ermenistan şartlı sınırının farklı yönlerinde bulunan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun karşı mevzilerine farklı kalibrelerde hafif silahlarla ateş açtı."

Hocavend'deki Azerbaycan mevzilerine de ateş açıldı

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hocavend bölgesi istikametinde bulunan ordumuzun mevzileri de yasa dışı Ermeni silahlı grubu mensupları tarafından ateşe maruz bırakıldı." denildi.

Azerbaycan ordusunun yeterli müdahale önlemlerini aldığının altı çizildi.