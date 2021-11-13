Haber Giriş: 13 Kasım 2021 Cumartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeniler Azerbaycan askerlerinin bulunduğu noktaya saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ermeniler, Karabağ'da Azerbaycan ve Rus askerlerine terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 Azerbaycan askeri yaralanırken, Azerbaycan Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığı Ermenilerce düzenlenen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı:
"Şuşa şehri Taşaltı köyü yakınlarında Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında, Norayr Mirzoyan isimli Ermeni vatandaş ve başka şahıslar tarafından RGD-5 tipli el bombası atıldı."
3 Azerbaycan askeri yaralandı
Saldırıda 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Sosyal paylaşım sitelerinde, Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında el bombası atılması ve bir kişinin Rus askerlerce gözaltına alındığına dair görüntüler paylaşıldı.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan Rusya
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