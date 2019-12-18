Avustralya, bundan 39 sene önce Ermeni teröristlerce şehit edilen Türk diplomatlar Şarık Arıyak ve Engin Sever dosyasını yeniden açtı.

17 Aralık 1980 tarihinde şehit diplomatların katillerinin bulunması için özel bir ekip kurulduğu açıklandı.

Katil veya katillerinin yakalanmasını sağlayacak bilgiye 1 milyon Avustralya dolar ödül verilecek

Ermeni teröristlerin saldırıları

Ermeni teröristler çeşitli ülkelerde çok sayıda Türkü şehit etti.

Ermeni teröristlerin ilk kurbanları, 1973 yılının Ocak ayında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ve Konsolos Bahadır Demir oldu.

Teröristler, 2 yıl sonra ASALA adıyla bilinen Ermenistan'ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu'nu kurdu.

Terör örgütü ASALA'nın ilk hedefi Türkiye'nin Avusturya Büyükelçiliği oldu.

Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıgil hain bir saldırıyla şehit edildi.

Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener, Ermeni teröristlerin silahlı saldırısında şehit oldular.

Türkiye'deki ilk saldırı Ankara'da

Ermeni teröristler Türkiye'deki ilk kanlı eylemini 1982 yılının Ağustos ayında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yaptı.

9 kişi öldü, 72 kişi yaralandı.

Baskını düzenleyen teröristlerden biri yaralı olarak yakalandı ve olaydan bir yıl sonra idam edildi.

Cinayetleri uluslararası toplum tarafından yıllarca göz ardı edilen ASALA, 15 Temmuz 1983'te Paris'teki Orly Havalimanı'nda Türk Hava Yolları bürosuna bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda İkisi Türk, dördü Fransız, biri Amerikalı ve biri İsveçli sekiz kişi hayatını kaybetti, 28'i Türk 55 kişi yaralandı.

Bu olayın ardından ASALA, Avrupa terör örgütleri listesine dahil edildi.

Paris saldırısından sonra etkinliğini yitirmeye başlayan ASALA'nın son kurbanı ise Birleşmiş Milletler'de görevli Türk diplomatı Evner Ergun oldu.

Ergun, Kasım 1984'te aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu şehit oldu.

58 Türk vatandaşı şehit oldu

Ermeni teröristlerin 1985'e dek süren saldırılarında 31'i diplomat ve yakınları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit oldu, 299 kişi de yaralandı.

Terör örgütü ASALA iç çekişmelerin yanı sıra gördüğü desteği de kaybetmesinin ardından tarihin tozlu sayfalarına gömüldü.

Ardında onlarca gözü yaşlı aile bıraktı.

Kaynak: TRT Haber

