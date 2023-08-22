Ermeni terör grupları sivil uçakları hedef alıyor

Azerbaycan topraklarında terör faaliyetleri yürüten yasadışı Ermeni silahlı güçlerin askeri faaliyetleri hız kesmiyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sön dönemde söz konusu grupların sivil uçakları hedef aldığını duyurdu.

Bu terör gruplarının Azerbaycan hava sahasını kullanan sivil uçakların GPS sistemlerine karşı radyo frekans karıştırıcı uyguladığı bilgisi verildi.

"Rus komutanlığa bilgi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadı"

Bakanlık açıklamasında olayla ilgili Rus komutanlığa bilgi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi.

Sivil havacılığın güvenliğine radyo frekans karıştırıcı ile müdahalenin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu faaliyetlerin uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı olduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'da yerel basın ve sosyal medya hesaplarında Hindistan'dan Ermenistan'a, İran üzerinden taşınan askeri araçların videoları paylaşıldı.

Görüntülerde tırlar üzerinde zırhlı araçların taşınması dikkat çekti.