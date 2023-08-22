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Dünya
TRT Haber 22.08.2023 10:05

Ermeni terör grupları sivil uçakları hedef alıyor

Karabağ'da bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplar uçakları hedef alıyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu grupların ülke hava sahasını kullanan uçakların GPS sistemlerine karşı frekans bozucu kullandıklarını duyurdu.

Ermeni terör grupları sivil uçakları hedef alıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Azerbaycan topraklarında terör faaliyetleri yürüten yasadışı Ermeni silahlı güçlerin askeri faaliyetleri hız kesmiyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sön dönemde söz konusu grupların sivil uçakları hedef aldığını duyurdu.

Bu terör gruplarının Azerbaycan hava sahasını kullanan sivil uçakların GPS sistemlerine karşı radyo frekans karıştırıcı uyguladığı bilgisi verildi.

"Rus komutanlığa bilgi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadı"

Bakanlık açıklamasında olayla ilgili Rus komutanlığa bilgi verilmesine rağmen herhangi bir önlem alınmadığı kaydedildi.

Sivil havacılığın güvenliğine radyo frekans karıştırıcı ile müdahalenin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu faaliyetlerin uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı olduğu hatırlatıldı.

Azerbaycan'da yerel basın ve sosyal medya hesaplarında Hindistan'dan Ermenistan'a, İran üzerinden taşınan askeri araçların videoları paylaşıldı.

Görüntülerde tırlar üzerinde zırhlı araçların taşınması dikkat çekti.

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