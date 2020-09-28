Azerbaycan'da sınır hattında bulunan Terter'e bağlı Kapanlı köyü, yıllardır Ermenilerin saldırıları altında. Köyde çatışma ve silah sesleri günlük yaşamlarının bir parçası haline gelmiş.

Saldırılar altında geçen 25 yıl

Köylerinde yararlananların olduğunu söyleyen köy sakini İsrail Hacıyev, "şimdi bilmiyorum ateş altında olan adamlara ne oldu bilmiyorum. 25 yıldır biz onların ateşine maruz kaldık. Biz ateş altındayız. Her birimizin kapısında gizlenme yerleri var, kendimizi savunmak için. Biz bu şekilde zor şartlarda yaşıyoruz." dedi.

Cephe hattında bulunan bir diğer kent Ağdam'a bağlı Mireşelli köyü. Benzer durum burada da buluuyor.

Ölüm ile burun buruna yaşıyorlar

Mireşelli köyü sakini Azad Ağyev de, "Burada evin önünde oturmuştum. Ses geldi. baktım, düştü evin üzerine. evin üzerini mahvetti. içeriye de zarar verdi. top mermisiydi. Evimizde rahat oturamıyoruz. Geldi düştü, evimizin üzerine patladı. Bunun sonu ne olacak ben bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ermeni ordusunun son saldırılarında 6 sivil hayatını kaybetti. 30'a yakın sivil de yaralandı.

Köy sakinleri sabırla, 1 milyonun üzerinde Azerbaycanlının evinden toprağından olmasına sebep olan Ermenistan'a karşı zafer haberini bekliyor.



