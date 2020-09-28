Mahrus, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye gönderdiği ve Sokotra Adası hakkındaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdiği mesajında, Sokotra'ya giriş çıkış noktalarında ve havalimanında çalışmaların askıya alındığını belirtti.

Meşru hükümetin izni olmadan ve liman makamlarının resmi protokolleri uygulanmadan iletişim araçları ve çeşitli ekipmanlar taşıyan bir gemiyle bölgeye pasaportsuz, vizesiz ve giriş mührü olmayan yabancı uyruklu kişilerin geldiğini ifade eden Mahrus, bölge dışından silahlı kişiler getirilmeye devam edildiğini, GGK'nin Sokotra halkıyla savaşması için paralı asker olarak 1000'den fazla kişiyi silahlandırdığını iletti.

GGK'nin özerk yönetimi, devlet kurumlarına saldırmayı ve yağmal amayı sürdürdüğünü aktaran Mahrus, ayrıca askeri karargahları yağmalamaya, buralardaki silahları satmaya ve adanın dışına kaçırmaya devam ettiklerini belirtti.

Mahrus, GGK ve destekçileri tarafından adanın doğusu, batısı, kuzey ve güney sahilleri ile havaalanı çevresinde askeri noktalar kurulduğunu ifade etti.

Vali Mahrus, Sokotra'nın GGK güçlerinin eline geçmesinin ardından vilayetteki diğer hükümet yetkilileriyle adadan ayrılıp doğudaki Mehra kentine gitmek zorunda kalmıştı.

BAE destekli GGK'ye bağlı silahlı unsurlar, 19 Haziran'da hükümet güçlerinin çekil mesinin ardından Sokotra Adası'nın merkezi Hadibu'daki emniyet binası ve yerel yönetim binalarında kontrolü ele geçirmişti.