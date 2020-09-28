Haber Giriş: Kaynak: AA
Irak'ta COVID-19 kaynaklı can kaybı 9 bini geçti
Irak'ta yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62 artarak 9 bin 52'ye yükseldi.
Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 62 kişi daha yaşamını yitirdi ve 4 bin 116 yeni vaka tespit edildi.
Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 9 bin 52'ye, vaka sayısının da 353 bin 565'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 4 bin 111 artarak 284 bin 784'e ulaştı.
Etiketler: ırak vaka sayısı ırak koronavirüs ırak covid-19Son Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 17:33
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