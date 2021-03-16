Haber Giriş: 16 Mart 2021 Salı 20:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni mayını can aldı: Aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Ağdam ilinde, Ermeni askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Ağdam Savcılığı, patlayan mayının, işgal döneminde Ermenistan askerlerince döşenen antipersonel mayını olduğunu açıkladı.
Aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Patlamada aynı aileden 2 kardeşin yaşamını yitirdiği, diğer kardeş, baba ve bir akrabaları dahil 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hayatını kaybeden kardeşlerden birinin çocuğunun ise patlamadan yara almadan kurtulduğu açıklandı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan
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