Azerbaycan, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Gelişmeyi, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle aktaran İctimai TV spikeri Jale Hesenli, sevinç gözyaşlarını tutamamıştı.

TRT Haber'e konuk olan Hesenli, şöyle konuştu:

"Buradan size sevgilerimizi gönderiyoruz. Dün herkesin gözleri doldu. Türklerden çok büyük destek gördük. Türkler de bizimle birlikte ağladı, bizimle birlikte güldü. Bu gösteriyor ki biz hakiketen bir millet, iki devletiz."

"Çok gurur vericiydi"

"O anlara gelince, biz 30 yıldır o toprakların hasretiyle yaşıyoruz. Ben çocukken o topraklar işgal edildi. Ben gidip o toprakları görmedim, orada gezmedim ama en büyük arzum, oraya gidip gezmek. Çok heyecanlıydım. Düşünebiliyor musunuz, 30 yıldan sonra kulağınıza oraların işgalden kurtulduğu haberi geliyor. Çok gurur vericiydi."

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini gördük"

"Türkiye'den o kadar destek aldık, sevgi gördük ki... Türkler bizim yanımızdaydı her zamanki gibi. Allah'ıma şükrediyorum; desteğiniz için, sevginiz için Türk dünyasına teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'e olan desteğini gördük. İstenilen anda, istenilen halde bizim yanımızda olacaklarını gösterdiler."