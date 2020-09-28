Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin, Azerbaycan'da 29 Temmuz'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı 10 Ağustos'ta sona ermişti.

Milli Savunma Bakanlığı da "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayiz" sözleriyle yaptığı paylaşımda, ortak tatbikattan görüntülere yer verdi.