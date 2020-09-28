Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız
Milli Savunma Bakanlığı, 28 Temmuz'da başlatılan ve 10 Ağustos'ta tamamlanan Türkiye ve Azerbaycan'ın düzenlediği ortak tatbikat ile ilgili yeni bir video paylaştı. Paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız." ifadesi kullanıldı.
Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin, Azerbaycan'da 29 Temmuz'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı 10 Ağustos'ta sona ermişti.
Milli Savunma Bakanlığı da "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayiz" sözleriyle yaptığı paylaşımda, ortak tatbikattan görüntülere yer verdi.
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