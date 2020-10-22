Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ermeni işgalinden kurtarılan bölgelerde yol çalışmaları başladı
[Fotoğraf: DHA]
Azerbaycan ordusunun Ermeni işgalinden kurtardığı Sukovuşan kasabası ve Talış köyünde yol yapım çalışmaları başladı.
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almaya devam ediyor.
Askeri operasyonlar hız kesmeden sürerken, bayındırlık ekipleri kurtarılan bölgelerde çalışmalara başladı.
[Fotoğraf: DHA]
Bu kapsamda, Sukovuşan kasabası ile Talış köyünde yol yapım faaliyetleri sürdürülüyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:22
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