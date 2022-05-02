Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki mevzilerin, dün öğle saatlerinde Basargeçer ilindeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli müdahale önlemlerini aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.