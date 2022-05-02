Haber Giriş: 2 Mayıs 2022 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
[Fotoğraf:AA]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik ve Yellice köyleri istikametindeki mevzilerin, dün öğle saatlerinde Basargeçer ilindeki Ermeni mevzilerinden birkaç saat boyunca havan topları ve makineli tüfeklerle ateş altına alındığı bildirildi.
Azerbaycan ordusunun gerekli müdahale önlemlerini aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: Azerbaycan
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