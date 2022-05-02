Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 865, hastalık belirtisi göstermeyen 6 bin 957 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 81 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü.

Kentte hastalık belirtisi gösteren 727, göstermeyen 6 bin 606 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 32 kişi öldü.

Kentte 6 ilçede topluluk içi yayılma kesilirken, karantina bölgeleri dışında vaka görülmediği bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın altıncı haftasına girdiği kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirmişti.

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte 36 vaka tespit edildi.

Yeni vakaların görüldüğü Çaoyang ilçesinde 1 ve 3 Mayıs'ta iki tur daha toplu test uygulanacağı bildirildi.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde COVID-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 300 COVID-19 vakası tespit edildi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 16 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 204 bin 510 vaka görülürken, 9 bin 313 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in COVID-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, COVID-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da vaka artışı dikkat çekiyor. Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 16 bin 936, dış kaynaklı 149 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

COVID-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların artması dikkati çekiyor.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.