Erken sevinen sporcu, altın madalyayı kaybetti

Güney Koreli patenci Jung Cheol-won'un saniyenin çok küçük bir kısmını erken kutlama kararı ona ve takım arkadaşlarına altın madalya kazanmaya ve zorunlu askerlik hizmetinden muafiyete mal oldu.

Jung , Pazartesi günü Çin'de düzenlenen Huangzhou Asya Oyunları'nda erkekler 3000 metre sürat pateni bayrak yarışı finaline katılan üç kişilik Güney Kore takımının bir parçasıydı .

Yarışın son ayağında kayan 27 yaşındaki sporcu bitiş çizgisine Tayvanlı Huang Yu-Lin'in hemen önünde yaklaştı.

Altın madalyanın mühürlendiğini düşünen Jung, bitiş çizgisine ulaşmadan ellerini kaldırmayı seçti.

Huang, sol bacağını öne doğru uzattı ve Jung'un birinciliğini elinden aldı.