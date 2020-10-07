Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki başarılı ilerleyişi sürüyor. Cephede sürekli ağır kayıplar veren Ermenistan ise köşeye sıkışmış durumda.

Erivan yönetiminden ise ilk taviz işareti geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cephe hattındaki durumun çok çetin olduğunu duyurdu, bazı noktalarda kontrolü kaybettiklerini itiraf etti.

Paşinyan, "Eğer Azerbaycan taviz vermeye hazırsa, biz de taviz vermeye hazırız." dedi.