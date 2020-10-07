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Ermenistan'ın BTC Boru Hattı'na saldırısını Azerbaycan ordusu önledi
Ermenistan ordusunun Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı'na yönelik saldırısını Azerbaycan ordusu önledi.
Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.
BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.
Etiketler: petrol boru hattı Ermenistan BTC bakü-tiflis-ceyhan AzerbaycanSon Güncelleme: 7 Ekim 2020 Çarşamba 08:25
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