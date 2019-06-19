2013 yılından bu yana Erbil’deki kamplarda mülteci olarak yaşayan Suriyeliler zor günler geçiriyor.
İç savaş nedeniyle yurtlarını terk edip Erbil’e gelen mültecilere Türk Kızılay yardıma koştu.
Erbil’e bağlı Basırma Kampı’nda yer alan 600 aileye yazlık giyim yardımında bulunan Türk Kızılay, kamptaki birçok mültecinin duasını aldı.
Yardımların din, dil, ırk ayırımı olmadan yapıldığını söyleyen Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Murat Bilgili, kamptaki yardım faaliyetinden bahsetti ve çalışmalarının dünyanın çeşitli noktalarında sürdürüleceğini belirtti.
Haber: Yılmaz ASLAN
Kamera: Ahmet KADİR