İran resmi haber ajansı IRNA’da yer alan habere göre, İran İstihbarat Bakanlığı, “Elimizde olan istihbarat bilgileri ile son dönemde ABD istihbaratı için çalışan yeni casusları tespit ettik ve şebekeyi çökerttik” açıklamasını yaptı.

İran Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı ise, ABD adına casusluk yapan İranlı vatandaşların gözaltına alındığını söyledi.

Yakalanan casusların sanayi, askeri, ekonomi ve siber güvenlik alanlarına erişmek için çalıştığını öne süren Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı, bu operasyonla ABD'ye “büyük bir darbe” vurulduğunu savundu.

Casuslukla Mücadele Birimi Başkanı, Tahran’ın operasyonu yabacı müttefiklerinin yardımıyla yaptığını aktarırken, herhangi bir ülke ismi vermedi.

İran resmi televizyonu da geçtiğimiz günlerde, ABD'nin casusluk ağının çökertilmesinin konu edindiği yeni bir program başlatmıştı.

ABD ile İran ilişkileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın P5+1 ülkeleri ile İran arasında yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasından sonra iyice gerilmişti.

Umman Denizi'nde 2 petrol tankerine yapılan saldırıların ardından ise ABD, bölgeye ilave bin asker sevk edeceğini duyurmuştu.

ABD, petrol tankerlerine yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia ederken, İran bu iddiaları reddediyor.

Kaynak: IRNA