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Dünya
AA 16.01.2024 11:08

Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan 3 İHA düşürüldü

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü 3 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü duyuruldu.

Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan 3 İHA düşürüldü
[Fotograf: Reuters]

KBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü 3 İHA'nın yerel saatle 05.05'te düşürüldüğü belirtildi.

Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı
Erbil'de birçok noktaya füze ve İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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