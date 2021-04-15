Erbil Havalimanı'na gerçekleşen saldırı sonrası THY uçağı Ankara'ya döndü
Irak'ta Erbil Havalimanı'na dronla düzenlenen hava saldırısı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatıldı. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.
Dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı.
Pilot Erbil’e iniş yapmadı
Bu sırada havada olan Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı. Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı.
Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.
Saldırı dronla gerçekleşti
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırının drone ile gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, soruşturma sonrasında saldırının drone ile gerçekleştirildiği ve ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin konuşlandığı havalimanının askeri bölümünü hedef aldığı bilgisine yer verildi.
Olayda can kaybı yaşanmazken bir depoda hasar meydana geldi.