Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Danimarka İlaç Ajansı Bölüm Direktörü Erichsen basın toplantısında bayıldı
[Fotoğraf: DHA]
Kan pıhtılaşması endişeleri nedeniyle Danimarka, AstraZeneca/Oxford aşısının kullanımını durdurdu. Danimarka İlaç Ajansı Farmakoloji Bölümü Direktörü Tanja Erichsen, kararın duyurulduğu basın toplantısında baygınlık geçirdi.
Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının kullanımını durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.
Birçok televizyonun canlı yayında olduğu sırada meydana gelen olay ülkede gündem yarattı.
Yorgunluk nedeniyle tansiyonu düştü
Erichsen'a ilk müdahale basın toplantısını takip eden gazeteciler tarafından yapıldı.
Sağlık Kurulu üyeleri basına yaptığı açıklamada, Erichsen'ın durumunun iyi olduğunu, yorgunluk nedeni ile tansiyonun düştüğünü belirtti
Etiketler: Koronavirüs Aşısı
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