Danimarka İlaç Ajansı’nın Farmakoloji Bölüm Direktörü Tanja Erichsen aşının kullanımını durdurulmasına yönelik düzenlenen basın toplantısı sırasında aniden fenalaşarak bayıldı.

Birçok televizyonun canlı yayında olduğu sırada meydana gelen olay ülkede gündem yarattı.

Yorgunluk nedeniyle tansiyonu düştü

Erichsen'a ilk müdahale basın toplantısını takip eden gazeteciler tarafından yapıldı.

Sağlık Kurulu üyeleri basına yaptığı açıklamada, Erichsen'ın durumunun iyi olduğunu, yorgunluk nedeni ile tansiyonun düştüğünü belirtti