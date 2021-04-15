Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamada, ABD güçlerinin ülkeden çekilme sürecinde gerekli desteğin verileceği duyuruldu.

ABD ile Taliban arasında geçen sene Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasından bu yana Afganistan güvenlik ve savunma güçlerinin operasyonlarının büyük çoğunluğunu bağımsız olarak yürüttüğü ifade edilen açıklamada, güvenlik ve savunma güçlerinin mevcut tehditlere karşı Afganistan'ı savunma kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, mevcut barış sürecinin Afgan güvenlik ve savunma güçlerinin yaptığı fedakarlıkların sonucu olduğu ve Afgan halkının bu fedakarlıklara borçlu olduğu vurgulandı.

Aynı zamanda, ABD ve müttefiklerinin Afgan güvenlik ve savunma güçlerini desteklemeye ve Afganistan hükümetine insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmeye kararlı olduğu belirtilen açıklamada, Afganistan İslam Cumhuriyeti'nin, ABD ve NATO müttefikleri ile karşılıklı çıkarlar, güven ve karşılıklı saygı çerçevesinde barış sürecinde yeni bir iş birliği dönemi başlatmaya hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Afganistan hükümetinin, ABD ve diğer müttefikleriyle, özellikle barış sürecini hızlandırmak için yeni ilişkiler faslına yönelik görüşmelerine devam edeceğinin altı çizildi.