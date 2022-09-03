Miguel Hernandez, El Salvador'da yaşıyor. 27 yaşındaki berber, sekiz yaşında geçirdiği bir kazada, iki kolunu kaybetti.



Ellerinin olmaması Miguel'e engel olmadı.

Her sabah ekmek teknesi olan berber dükkanını açıyor.Müşterilerinin saçlarını da büyük bir maharetle kesiyor.

Miguel, mesleği öğrenmek için kursa gitmediğini ustaları izleyerek saç kesmeye başladığını söyledi.

İlk zamanlar sadece arkadaşlarının saçını kesen Miguel'in artık müşterisi eksik olmuyor.Miguel Hernandez engelinin üstesinden gelerek, hayata nasıl tutunulacağına dair herkese ders veriyor.