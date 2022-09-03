Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER, AA
Engellere takılmadı berber oldu
El Salvador'da yaşayan berber Miguel Hernandez engeline aldırmadan saç kesiyor. Elleri olmayan 27 yaşındaki Miguel, azmiyle herkese örnek oluyor.
Miguel Hernandez, El Salvador'da yaşıyor. 27 yaşındaki berber, sekiz yaşında geçirdiği bir kazada, iki kolunu kaybetti.
Ellerinin olmaması Miguel'e engel olmadı.
Her sabah ekmek teknesi olan berber dükkanını açıyor.
Müşterilerinin saçlarını da büyük bir maharetle kesiyor.
Miguel, mesleği öğrenmek için kursa gitmediğini ustaları izleyerek saç kesmeye başladığını söyledi.
İlk zamanlar sadece arkadaşlarının saçını kesen Miguel'in artık müşterisi eksik olmuyor.
Miguel Hernandez engelinin üstesinden gelerek, hayata nasıl tutunulacağına dair herkese ders veriyor.
Etiketler: El Salvador
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