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Dünya
AA 20.02.2024 23:59

Endonezya'nın OECD'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırıldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Endonezya'nın Örgüte katılım müzakerelerini başlatma kararı aldı.

Endonezya'nın OECD'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararlaştırıldı
[Fotoğraf: Getty Images]

OECD'den yapılan açıklamada, Endonezya'nın 2007'den bu yana Örgütün "kilit ortak" ülkesi olduğu anımsatılarak, söz konusu kararın ülkeyle uzun yıllar süren işbirliğine dayandığı aktarıldı.

Endonezya'nın 2014 yılında OECD'nin Güneydoğu Asya Bölgesel Programı'nın başlatılmasına yardımcı olduğu hatırlatılarak, 38 üye ülkeden oluşan OECD Konseyinin Endonezya ile katılım müzakerelerini başlatma kararı aldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamaya göre, teknik inceleme sürecine ilişkin taslak katılım yol haritası, OECD Konseyinin bir sonraki toplantısında değerlendirilmek üzere hazırlanacak.

Teknik incelemelerin sonucunda Endonezya'nın mevzuatını, politikalarını ve uygulamalarını OECD standartlarıyla uyumlu hale getirmesi için reform önerilerinde bulunulacağı belirtilen açıklamaya göre, tüm teknik komiteler incelemelerini tamamladıktan sonra katılım daveti yapılmasına ilişkin nihai kararın OECD üyelerinin oy birliğiyle alınması gerekecek.

OECD, 2007'de Brezilya, Çin, Hindistan ve Güney Afrika ile Endonezya'yı "kilit ortak" olarak belirlemişti.

Endonezya'nın OECD'ye katılma talebi, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle Cakarta'dan eleştiri alan İsrail'in itirazıyla karşılaşmıştı.

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