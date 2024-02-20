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Dünya
AA 20.02.2024 23:39

Katar: Hamas, alınan ilaçların Gazze'deki esirlere dağıtımına başlandığını teyit etti

Katar, Hamas'ın teslim aldığı ilaçların Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere dağıtımına başlandığını teyit ettiğini açıkladı.

Katar: Hamas, alınan ilaçların Gazze'deki esirlere dağıtımına başlandığını teyit etti
[Fotograf: Reuters]

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, konuya ilişkin X hesabında yazılı açıklamada bulundu.

Ensari, açıklamasında Fransa ve Katar'ın arabuluculuğuyla varılan anlaşma gereği Hamas'a daha önce teslim edilen ilaçların Gazze Şeridi'nde bulunan İsrailli esirlere teslim edilmeye başlandığını teyit ettiğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari ayrıca, ülkesinin özellikle esir takası ve Gazze'ye saldırıların durdurulması konusunda bölgesel ve uluslararası güçlerle arabuluculuğa devam ettiğini ifade etti.

Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı.

İsrail'in yanı sıra ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katıldığı toplantıdan sonuç çıkmamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu toplantının ardından, Kahire'de düşük düzeyli yetkililerin katılacağı esir takası müzakereleri görüşmesine heyet göndermeyi reddetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 195 Filistinli öldürüldü, 69 bin 170 kişi yaralandı.

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