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Dünya
AA 20.02.2024 23:54

Suudi Arabistan, ABD'nin "Gazze'de ateşkes" vetosu üzerine BMGK'da reform çağrısı yaptı

Suudi Arabistan, ABD'nin Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması talebiyle sunulan karar taslağını veto etmesi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) reform çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan, ABD'nin "Gazze'de ateşkes" vetosu üzerine BMGK'da reform çağrısı yaptı
[Fotograf: AP]

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir'in Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talebiyle sunduğu karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinin üzücü olduğu aktarıldı.

BMGK'da reform yapılması çağrısında bulunulan açıklamada, "BMGK'nın uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesindeki sorumluluklarını güvenilir bir şekilde ve çifte standart olmaksızın yerine getirmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Gazze Şeridi ve çevresinde kötüleşen insani durumun yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden saldırıların artması" konusunda da uyarıda bulunuldu.

ABD'den Gazze'de ateşkese yine veto
ABD'den Gazze'de ateşkese yine veto

Cezayir'in karar tasarısı

Cezayir tarafından sunulan karar tasarısında, Gazze'de acilen insani ateşkes sağlanması talep ediliyordu.

Sivillere yönelik her türlü saldırının kınandığı tasarıda, aynı zamanda Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı çıkılıyordu.

Karar tasarısında, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılırken, Gazze'nin tüm bölgelerine engelsiz insani yardım gerçekleşmesi talep ediliyordu.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik 26 Ocak'ta aldığı ihtiyati tedbir kararlarına da atıfta bulunuluyordu.

ABD daha önce de ateşkes çağrılarını veto etti

ABD daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'da Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biri olmuştu.

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