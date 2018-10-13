Endonezyalılar kaybettikleri yakınlarının yasını tutuyor

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunami nedeniyle bugüne kadar 2 binin üzerinde kişinin cesedine ulaşıldı.

Afet dolayısıyla zor günler geçiren bölge insanı, başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gönderilen yardımlarla hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

"Tsunami babamı aldı"

Palu'nun Silae bölgesinde yaşayan afetzedelerden Kurnia Arifin, deprem ve tsunami olduğunda dağa doğru kaçmaya başladıklarını söyledi.

Arifin, "Tsunaminin ardından babamı bulamadık ve aramaya başladık. Maalesef babamın cansız bedenine ulaşabildik. Annem, erkek kardeşim ve çocuklarım hayatta çok şükür ama tsunami babamı aldı" dedi.

Çadırda yaşamaya başladıklarını belirten Arifin, afet sonrası devletten az miktarda yardım aldıklarını ifade etti.

Afetten önceki hayatlarına yeniden kavuşmak istediklerini vurgulayan Arifin, "Hayatımıza nasıl devam edeceğimiz konusunda devlet bize yardım etsin. Çocuklarımın özellikle sağlık yardımına ihtiyacı var. Devlet artık gözünü ve kalbini açsın, bizlere yardım etsin" diye konuştu.

"İki günün sonunda teyzemin cansız bedenini bulduk"

Bir başka afetzede Surti Citra ise depremin çok şiddetli olduğunu ve o sırada güvenli yerlere kaçmaya başladıklarını kaydetti.

Afet günü teyzesinin plajda bir şey sattığını anlatan Citra, "Deprem ve tsunaminin ardından askerlerle birlikte teyzemi aramaya başladık. İki günün sonunda teyzemin cansız bedenini bulduk. Daha sonra onu camiye götürdük" ifadelerini kullandı.

Endonezya'daki deprem ve tsunami

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 Eylül'de Endonezya'nın kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

Kaynak: AA, Reuters