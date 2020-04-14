Haber Giriş: Kaynak: AA
Endonezya'dan ASEAN ülkelerine 'COVID-19’a karşı birlik' çağrısı
[Fotoğraf: AA]
Endonezya, koronavirüse (COVID-19) karşı Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğine (ASEAN) "birlik" çağrısı yaptı.
Endonezya ajansı Antara’nın haberine göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, COVID-19’a ilişkin telekonferans yoluyla düzenlenen ASEAN Zirvesi’ne katılarak, salgınla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Widodo, ASEAN üye ülkeleri arasında birlik, sinerji ve iş birliğinin önemini vurgulayarak, Birliğin salgının yayılımını önlemek amacıyla bölgesel bir prosedür geliştirebileceği önerisinde bulundu.
Bölgesel ticaret akışının sorunsuz devam etmesi için ortak düzenlemeler yapılmasının önemine işaret eden Widodo, bu dönemde özellikle gıda, tıbbi ekipman ve ilaç ticaretinin önlenmemesi gerektiğinin altını çizdi.
ASEAN, Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya ülkelerinden müteşekkil.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovidSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 13:19
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