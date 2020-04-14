Petrol Kaynakları Devlet Bakanı Timipre Sylva, Nijerya'nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile yaptığı anlaşma kapsamında, ülkesinin ham petrol satışlarından yüksek oranda gelir elde etmeye devam edeceğini açıkladı.

Bakan Sylva, "Nijerya anlaşma kapsamında günlük 1.495 milyon varil ile 1.579 milyon varil üretim yapabilecek." ifadelerini kullanarak bu yılın mayıs ve aralık aylarındaki ham petrol üretiminden 10.61 milyar dolar gelir elde edeceğini vurguladı.

Bakan Sylva, "2020 Ocak ve 2021 Nisan arasındaki 16 aylık periyotta ise ham petrol satışlarından 22.74 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz." dedi.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri, yaklaşık 37,5 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, bölgedeki çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle Nijerya'nın günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yaptığı ancak en az 500 bin varillik kapasitesini kullanamadığı belirtiliyor.