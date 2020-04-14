Alınan karar, yerel polis gücü tarafından ilçe merkezinde yapılan anonslarla halka duyuruluyor.

Anonslarda, "Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Bu nedenle 18 yaş altı ve 60 yaş üstü sokağa çıkan kişiler hakkında yasal işlem ve para cezası uygulanacaktır." denilerek, bu kişilerin evlerinden çıkmamaları için uyarılar yapıldı.