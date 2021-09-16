Endonezya’daki merkez Cakarta Bölge Mahkemesi, Temmuz 2019'da Başkan Widodo ve İçişleri, Sağlık ve Çevre Bakanlarının içinde olduğu üç kabine üyesinin yanı sıra Cakarta, Banten ve Batı Java valilerine yönelik kentte daha sağlıklı bir yaşam ortamı sağlanması konusunda dava açan 32 kişilik grubun lehine karar verdi.

Mahkeme başkanı Saifuddin Zuhri, yedi yetkilinin Cakarta'da hava kalitesinin artırılması konusunda denetimleri sıkılaştırarak insanların sağlık haklarını garanti altına almalarının yanı sıra bilim ve teknolojiye dayalı olarak insan sağlığını, çevreyi ve ekosistemleri korumak için ciddi adımlar atması gerektiğini söyledi.

Daha güçlü denetim ve yaptırım isteği

Aralarında aktivistler, tanınmış kişiler, motosikletli taksi şoförleri ve kirlilikten kaynaklanan hastalıklara yakalanan insanların olduğu davacıların maddi tazminat talebinden ziyade çevreyi kirletenler hakkında daha güçlü denetim ve yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AP]

Cakarta'nın 10 milyon sakini bulunurken, bu sayının üç katı nüfus büyük metropol bölgesinde yaşıyor.

Son yıllarda kentte özellikle trafik, hava kirliliği, içme suyu sorunu, altyapı yetersizlikleri ve artan nüfus sorunu etkisini sürdürüyor.

Temiz su dağıtımında yeterli altyapı yok

Bir araştırmaya göre, yüzde 40’ı deniz seviyesinin altında kalan ve su seviyesinin altına hızla batmaya devam eden başkentin, 2050’de üçte birinin su altında kalma ihtimali bulunuyor.

Atık suların sadece çok küçük bir bölümünün arıtılabildiği başkentte, temiz su dağıtımında yeterli altyapının sağlanamamasından dolayı halkın çoğunluğunun yer altı sularını çekmesi büyük bir alanda toprak tabakasının da göçmesine neden oluyor.