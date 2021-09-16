Parlamento ise daha önce cumhurbaşkanı seçimlerinin de aynı tarihte yapılması yönünde karar almıştı.

Cumhurbaşkanı Radev ayrıca, ülkede 11 Temmuz’da yapılan bir önceki erken genel seçimlerin öncesinde kurmuş olduğu geçici teknokratlar hükümetinde 3 bakanı değiştirdi.

14 Kasım’daki erken seçimleri hazırlamakla görevli olacak 18 bakandan oluşan hükümette Başbakan Stefan Yanev görevine devam edecek.

Ekonomi Bakanı Kiril Petkov’un yerini Daniela Vezieva, Maliye Bakanı Asen Vasilev’in yerini ise Valeri Belçev alacak. Petkov ile Vasilev’in erken seçime katılmak üzere yeni bir siyasi projeye katılmaları bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığında ise Georgi Todorov’un koltuğuna Hristo Aleksiev geçecek.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev kabine revizyonuyla ilgili açıklamasında, teknokratlar hükümetinin çalışmalarında başarılı olduğunu belirterek, bu hükümetin devletin denetim mekanizmalarını yeniden harekete geçirdiğini aktardı.

Radev, “Teknokratlar hükümeti, oligarşi özlü iktidar modeli, sosyal sistemlerinde büyük bir çöküş ve büyük altyapı projelerindeki yolsuzluklardan oluşan ağır bir mirasla karşılaşmıştı.” dedi.

Başbakan Stefan Yanev de hükümetinin ana görevinin “dürüst ve şeffaf seçimlerin yapılması olduğunu” söyledi. Yanev, gelecek ayların kolay olmayacağına, ancak devletin bir an önce olağan, parlamentoda geniş destek sahibi bir hükümete ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

1 yılda 3 erken seçim

Bulgaristan bu yıl böylece 3. kez genel seçime giderken, 11 Temmuz’da yapılan son erken genel seçim sonrası koalisyon hükümeti için müzakereler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Radev’in de aday olacağı cumhurbaşkanı seçiminde ilk turda kesin sonuç alınmaması durumunda ikinci tur 21 Kasım’da yapılacak.