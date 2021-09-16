Avustralya'nın el kalabalık iki eyaleti Yeni Güney Galler ve Victoria'da yüz tanıma yazılımı, karantina kurallarının kontrolü için kullanılmaya başlandı.

Ülkede tartışma yaratan uygulamanın üretici firması Genvis, denemelerin gönüllülük esasına göre yürütüldüğünü söyledi.

Sisteme göre insanlar rastgele yapılan kontrol taleplerine, selfie (özçekim) ile yanıt veriyor. Konum verilerini toplayan yazılım, görüntüyü bir "yüz imzası" ile doğrulamazsa, polis, kişinin nerede olduğunu doğrulamak için konumu ziyaret ediyor.

Yeni Güney Galler, geçen ay benzeri bir teknolojiyi kullandığı için bazı sivil toplum kuruluşlarından ağır eleştiriler almıştı.

Sivil hak grupları, polisin yüz tanıma yazılımını kullanmaya ilgi duyduklarını ifade ederek azınlık gruplarını hedef alma potansiyeli konusunda ihlallere yol açabileceğini söylüyor.