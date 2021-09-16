YouGov şirketi tarafından düzenlenen ankete göre çoğu insan koronavirüs pandemisinden sonra çalışanların tam zamanlı olarak ofise döneceğine inanmıyor.

Ankete katılan bin 684 kişinin toplam yüzde 70'i, çalışanların "asla aynı oranda ofislere dönmeyeceklerini" öngördü.

Çalışanların çoğunluğu, tam zamanlı veya en azından belirli bir süre evden çalışmayı tercih edeceklerini söyledi.

Ankete katılan yöneticiler ve halk, evden çalışma politikalarına devam etmenin ne üretkenliğe ne de ekonomiye zarar vermeyeceği konusunda hemfikir.

Apple ve Goldmansachs gibi bazı büyük şirketler evden çalışmaya karşı çıkarak çalışanların hem yaratıcılığının hem de işbirliğinin olumsuz etkileneceği yönünde görüş bildirmişlerdi.

Hükümet eve dönüş sinyali verdi

Sağlık Bakanı Sajid Javid bu hafta milletvekillerine, bu kış sağlık sistemi üzerinde önemli bir baskı olması durumunda İngiltere'deki insanlara tekrar evden çalışmaları tavsiyesinin hükümetin acil durum planlarının bir parçası olacağını söylemişti.