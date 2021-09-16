ABD’ye geçmek isteyen Güney Meksika'daki yoğun nüfusu ile bilinen Tapachula şehrinde mahsur kalan on binlerce göçmen kendini büyük bir açık hava hapishanesinde hissediyor.

Göçmenler şehirde kapana kısıldıklarını belirtiyor.

Tapachula şehrindeki göçmenler akrabaları tarafından gönderilen parayı toplamak için bankaların önünde kuyruğa girdi.

Göçmenlerin sınır dışı edilmekten kurtulabilmeleri ve yolculuklarına devam edebilmeleri için izin almaları gerekiyor, ancak bazıları aylardır bekliyor ve umutlar giderek tükeniyor.

Ulusal Göç Enstitüsü'ne göre, Meksika makamları bu yıl 147 bin’den fazla belgesiz göçmeni tutukladı.

ABD Başkanı Joe Biden, göçe daha insancıl bir yaklaşım vaadiyle göreve başladığından beri, Guatemala sınırından göçmenler akmaya devam ediyor.

