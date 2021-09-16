Ömer Muhtar, Libya'nın Defne bölgesindeki Butnan'da dünyaya geldi. Libya'nın köklü aşiretlerinden Sünusilerin yanında dini eğitim gördü.

Enver Paşa ve Mustafa Kemal Paşa ile Şeyh Ahmet Sünusi'nin önderlik ettiği direniş hareketine ve Teşkilat-ı Mahsusa'ya katıldı.

Şeyh Ahmet Sünusi Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Kurtuluş mücadelesine katılırken, Ömer Muhtar, Libya'da işgalci İtalya ile 20 yıl boyunca bağımsızlık için savaştı. Sömürgecilere aman vermedi. Direniş destanı yazan Ömer Muhtar "Çöl Aslanı" lakabını aldı.

Ömer Muhtar'a tuzak kurdular

Peş peşe gelen İtalyan sömürge valileri, İtalya'dan önce Fransızlar ile de çarpışan Ömer Muhtar'ı bir türlü yakalayamadı. Halkın ona desteğini kıramadı.

İtalyanlar Çöl Aslanı'nı ele geçirmek için 200 bin Libyalıyı en az iki yıl boyunca toplama kamplarına kapattı. Kamptakilerin bir kısmını keyfi sebeplerle öldürdü, birçoğu da açlıktan hayatını kaybetti. Sadece Berika Kampı'nda en az 30 bin kişi yaşamını yitirdi.

1931 yılında Ömer Muhtar'a tuzak kuran İtalyanlar, onu yakalayarak idam cezasına mahkum etti.

"Ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım"

Direnişçilere mücadeleyi bırakma çağrısı yapması karşılığı, idam cezası yerine sürgün teklif edilen Çöl Aslanı'nın son sözleri dünya tarihine kazındı.

"Biz teslim olmayız. Ya kazanırız ya da ölürüz! Bizden sonraki nesillerle de savaşacaksınız. Bana gelince, ben cellatlarımdan daha uzun yaşayacağım!"

Ömer Muhtar 16 Eylül 1931'de idam edildi. Onun yaktığı direniş ateşi daha sonra Libya'ya bağımsızlık getirdi. Ancak sömürgecilerin Libya üzerindeki iştahı hiçbir zaman kapanmadı. Ömer Muhtar'ın hayatı film ve kitaplara da konu oldu.

Mustafa Akkad, Çöl Aslanı filmi ile onun mücadelesini Beyaz Perde'ye aktardı.