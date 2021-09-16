ABD Afganistan'dan çekildi ancak şimdi cevabı beklenen soruların başında, ülkeye gelen Afganlar'ın hangi bölgelere yerleşeceği geliyor.

Afganistanlı 37 bin mültecinin hangi eyaletlere ne şekilde dağıtılacağı ile ilgili belge, Amerikan basını tarafından paylaşıldı.

California başı çekiyor

Belgeye göre, California yaklaşık 5 bin 200 Afgan mülteci ile listenin başını çekiyor. Peşinden 4 bin 481 mülteci ile Teksas geliyor.

Virginya bin 166, Maryland ise bin 348 Afgan'ı barındıracak.

Bazı eyaletlerde sayının yüksek olmasının sebebinin, Afganlar'ın bu bölgelerdeki akraba ya da tanıdıklarının yanına gitmek istemesi olarak gösterildi.

Alabama ve Mississippi eyaletleri 10 kişi ile en az mülteci alacak iki eyalet.

Hawaii, Güney Dakota, Batı Virginia, Wyoming eyaletleri ile başkent Washington'a ise mülteci yerleştirilmesi planlanmıyor.

Biden yönetimi bu ayın sonuna kadar 65 bin, Eylül 2022'nin sonuna kadar ise 95 bin Afgan mültecinin ABD'de yerleştirilmesi için Kongre'den fon talep etmişti.