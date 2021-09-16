Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM Genel Sekreteri Guterres, Angelina Jolie ile görüştü
[Fotoğraf: Reuters]
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi.
Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter hesabından "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.
Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Antonio Guterres
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