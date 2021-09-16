Haber Giriş: 16 Eylül 2021 Perşembe 05:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya Twitter yasağını kaldırıyor
[Fotoğraf: Reuters]
Nijerya hükümeti, 4 Haziran'da uygulamaya koyduğu Twitter yasağını, "birkaç gün içinde" kaldıracağını duyurdu.
Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, kabine toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamada, hükümetin, yasağın ülkede yarattığı endişenin farkında olduğunu söyledi.
Yasağın ne zaman kaldırılacağına ilişkin kesin bir süre vermeyen Muhammed, "Eğer (Twitter) operasyon yaklaşık 100 gündür askıya alındıysa, şu anda sadece birkaç günden bahsediyoruz, sadece birkaç gün daha." dedi.
Etiketler: Nijerya Twitter Sosyal Medya
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