Yetkililerden yapılan açıklamada, Ternate Adası'ndan Güney Halmahera bölgesine doğru giden bir teknenin Tokaka Adası açıklarında battığı belirtildi.

İçinde 77 kişi bulunan tekneden 64 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.