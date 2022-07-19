Haber Giriş: 19 Temmuz 2022 Salı 12:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'da tekne battı: 13 kişi kayıp
Endonezya’da Kuzey Maluku bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu 13 kişinin kayıp olduğu bildirildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, Ternate Adası'ndan Güney Halmahera bölgesine doğru giden bir teknenin Tokaka Adası açıklarında battığı belirtildi.
İçinde 77 kişi bulunan tekneden 64 kişinin kurtarıldığı, 13 kişinin ise halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: Endonezya
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