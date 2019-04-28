Endonezya basınında yer alan habere göre, Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, başkent Cakarta ve Bengkulu kentinde şiddetli yağışın neden olduğu sel ve toprak kaymalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 kişinin kaybolduğunu aktardı.

Sel ve toprak kaymaları nedeniyle 184 evin ve 4 okulun yıkıldığını ifade eden Sutopo, çok sayıda yol ve köprünün de zarar gördüğünü belirtti.

Sutopo, selden en az 13 bin kişinin etkilendiğini dile getirdi.

Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Mart ayındaki selde 100’den fazla kişi hayatını kaybetmişti

Papua eyaletinde mart ayında yaşanan selde 100’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Muson yağmurlarının etkisinde olan, tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağış nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.

Kaynak: AA